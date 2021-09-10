Редкий Pontiac Trans Am 1979 года выставили на продажу после 15 лет простоя

Trans Am конца 1970-х считается культовой моделью: в 1979 году было продано более 117 тысяч таких автомобилей, из них 7500 – в версии Tenth Anniversary, приуроченной к десятилетию модели.

На сайте объявлений Craigslist появился необычный лот – Pontiac Trans Am 1979 года выпуска из ограниченной юбилейной серии – на который обратили внимание журналисты 110km.ru. Автомобиль, по словам владельца, простоял в гараже около 15 лет и сейчас продается как проект под восстановление. Цена – 4000 долларов. Документы на машину отсутствуют, и покупателю, вероятно, придется организовать эвакуацию.

Trans Am конца 1970-х считается культовой моделью: в 1979 году было продано более 117 тысяч таких автомобилей, из них 7500 – в версии Tenth Anniversary, приуроченной к десятилетию модели. Лишь 1817 машин этой серии получили механическую коробку передач. Сегодня такие экземпляры интересны коллекционерам и любителям американских маслкаров.

Судя по фото в объявлении, машине требуется серьезный кузовной ремонт – видны следы коррозии, грязь и потускневшая краска. Однако автомобиль сохранился в комплекте, что дает надежду на наличие двигателя и других ключевых компонентов. Конкретная комплектация не указана, но Trans Am 1979 года могли оснащаться одним из трех моторов: 301, 400 или более распространенным 403-кубовым V8.

Автомобиль находится в городе Лавс Парк, штат Иллинойс, рядом с Рокфордом. Продавец не сообщает технических деталей, так что покупателям придется рассчитывать на осмотр и переговоры. Несмотря на усталый вид, Trans Am может представлять интерес для тех, кто ищет редкую и атмосферную основу для реставрационного проекта.

Фото: 1979 Pontiac Trans Am