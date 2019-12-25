Редактору сайта "Конкретно.ру" дали 7,5 года колонии за вымогательство

Выборгский районный суд вынес приговор администратору интернет-издания.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима Александра Гладышева, выполнявшего функции редактора и администратора сайта "Конкретно.ру". Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, он признан виновным в вымогательстве.

Согласно материалам следствия, в мае 2024 года была сформирована преступная группа, куда вошли гендиректор информагентства "Оперативное Прикрытие" Павел Метелев и сам Гладышев. Участники имели доступ к ресурсам "Конкретно.ру" и "Версия на Неве". Злоумышленники разместили в этих СМИ материалы с недостоверными сведениями, которые могли нанести урон репутации женщины, намеревавшейся выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга.

После публикаций фигуранты потребовали от потерпевшей 15 тысяч долларов за удаление статей. Позже сумма была снижена до 10 тысяч долларов. Кроме того, женщину принудили подписать договор об оказании информационных услуг с условием последующих регулярных платежей. В июне 2024 года в ходе оперативного эксперимента сотрудники полиции передали одному из соучастников более 1 миллиона рублей, часть из которых составляли муляжи. После получения денег поступила команда удалить компрометирующие материалы, после чего подозреваемые были задержаны.

Сам Гладышев отрицал свою причастность, настаивая на отсутствии состава преступления. Его сообщник Метелев заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения спецоперации, в связи с чем уголовное дело в отношении него приостановлено. Помимо основного срока, суд назначил Гладышеву штраф в размере 200 тысяч рублей, а также запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете. В пользу потерпевшей с осужденного взыскано 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV