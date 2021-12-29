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В Петербурге прошел турнир Red Bull Шлем и Краги

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Первый отборочный этап состоялся 12 февраля в Москве и объединил 264 любителя хоккея.

С 12 февраля по 6 марта в четырех городах России проходят уникальная серия хоккейных турниров "Red Bull Шлем и Краги". Особенность турнира - это игры на открытом льду. Команда состоит из 4 хоккеистов-любителей, вратарь на поле отсутствует.

В Петербурге второй этап турнира прошел 20 февраля на стадионе им. Б.А. Шилова. Победителями стали команда Brothers. В финальном матче они выиграли у "Стоматологии Saydent" со счетом 14:7.

Последний отборочный этап состоится 26 февраля в Екатеринбурге. После команды встретятся 6 марта на национальном финале в Казани. 

Видео: Вероника Золотова / Piter.tv

Теги: red bull, red bull шлем и краги, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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