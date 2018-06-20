Рецидивист из Ленобласти ответит перед судом за покушение на жизнь таксиста

Злоумышленник набросился на 44-летнего таксиста, нанеся ему около 16 ударов ножом преимущественно в голову, шею и грудь.

На судебном слушании во Всеволожском районе Ленинградской области рассмотрят дело о покушении на жизнь таксиста со стороны одного из пассажтров. Злоумышленник собирался таким образом "расплатиться" с водителем.

Как напомнили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел осенью 2015 года. Обвиняемый находился в машине в качестве пассажира. Когда автомобиль прибыл к пункту назначения, в деревню Елизаветинка, обвиняемый решил сэкономить деньги на поездку, которая стоила 1600 рублей, и достал холодное оружие.

Злоумышленник набросился на 44-летнего таксиста, нанеся ему около 16 ударов ножом преимущественно в голову, шею и грудь.