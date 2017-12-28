Блюда из птицы и мяса на Новый год 2017: праздничные рецепты блюд для года Желтой Земляной Собаки

До Нового 2018 года осталось всего 3 дня. Поэтому Piter.tv спешит поделиться с вами рецептами вкусных горячих блюд из мяса.
Самая ответственная задача – правильно выбрать блюда к новогоднему застолью. Как хорошо, что Собака всеядна и нет никаких ограничений, как например, в предыдущем году, когда мясо птицы использовать не рекомендовалось ни в коем случае.
В наступающем же году, собака примет абсолютно все. Можно выбрать любое мясо, рыбу и овощи. Вам будет довольно легко составить хороший список блюд даже из тех кушаний, что вы готовите своим домочадцам ежедневно. Пусть в центре стола стоят любимые яства и лакомства, добавьте побольше украшений и все будет смотреться гармонично.
Рецепты горячих блюд на Новый Год
"Курица с апельсином в духовке"
Ингредиенты:
- Курица домашняя — 1,5 Килограмма (целая тушка)
- Апельсин — 1 Штука
- Чернослив — 50 Грамм
- Чеснок — 2 Зубчика
- Соль, перец — По вкусу
- Специи для курицы — 1 Ст. ложка
Приготовление:
Курицу хорошенько промойте. Присыпьте солью и перцем, хорошенько натрите снаружи и внутри. Теперь присыпьте специями и вотрите их в курочку.Оставьте курицу на 10-15 минут, чтобы она пропиталась специями. Чернослив промойте и разрежьте пополам. Апельсин разрежьте пополам. Половину оставьте, она понадобится для украшения блюда. А вторую половину порежьте на небольшие куски. Смешайте кусочки апельсина с черносливом и очищенным чесноком, нафаршируйте полученной смесью курицу. Положите курицу в форму.
Для нежирной курицы влейте в форму немного масла. Запекайте тушку в духовке 1,5-2 часа. Первые 30-40 минут при температуре 180-200 градусов, а затем при 160. Время приготовления в духовке зависит от размера самой курицы. Готовность курицы проверяйте, сделав небольшой надрез на грудке, если вытек прозрачный сок, значит, курочка готова, а если сок с кровью, значит, нужно запекать еще.
"Рулетики из свинины с начинкой"
Ингредиенты:
- 5 кусочков свинины (как на отбивные);
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 сладкий красный болгарский перец;
- свежая петрушка;
- соль, черный молотый перец, смесь специй (базилик, укроп, кориандр, чабер, паприка);
- растительное масло для обжаривания.
Приготовление:
Морковь натереть на терке, лук и болгарский перец мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук и морковь, добавить болгарский перец, соль, специи, немного обжарить все вместе, добавить мелко рубленную петрушку. Мясо вымыть, просушить. Каждый кусочек свинины посолить, поперчить и отбить.
На мясо сверху выложить начинку и скрутить рулетом. Форму для запекания слега смазать растительным маслом, выложить рулетики из свинины. Если осталась начинка, ее тоже можно добавить. Накрыть форму для запекания фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем фольгу снять и запекать рулетики из свинины еще 15-20 минут.
"Утка запечённая под соусом из белого вина"
Ингредиенты:
- утка — 1,5 кг;
- картофельные клубни – 8 шт;
- яблоки – 3 шт. (если они мелкие, то потребуется 5 шт);
- луковицы – 4 шт;
- вино – 100 мл;
- имбирь и розмарин;
- смесь специй для запекания птицы;
- соль
Приготовление:
Птицу перевязать при помощи кулинарного шпагата таким образом, чтобы крылышки стянулись по бокам, а ножки вместе. Далее необходимо засунуть в утку яблоки. Если они крупные, то разрежьте, мелкие можно использовать целиком. Фаршированную птицу переложить в форму для запекания блюд, а вокруг неё красиво разложить очищенные картофельные клубни. Следом обложить пряности и влить вино.
Если вместо формы использовать гусятницу, то покрывать утку фольгой нет необходимости. В остальных случаях необходимо полностью укутать птицу в фольгу. Готовится блюдо около часа при температурном режиме 200С. Спустя час утку перевернуть и допекать ещё 30 минут. На этом этапе необходимо убрать картофель, так как он же готов. Повара рекомендуют на втором этапе запекания вместе с овощами убрать фольгу, чтобы птичка покрылась хрустящей корочкой.
"Жаркое из телятины по-итальянски"
Ингредиенты:
- телятина – 1,5 кг;
- натёртая луковица;
- красный перец чили – ½ шт (нашинковать);
- зубчик толчёного чеснока;
- натёртая морковка – 1 шт;
- молотый миндаль – ½ стакана;
- кедровые орехи – ¼ стакана;
- измельчённый изюм – 1/3 стакана;
- масло – 1 ст. л + 1 ст. л (дополнительно);
- желток;
- красное вино – 300 мл;
- бульон – 1 ст (говяжий);
- сваренные целиком луковица с картофелем (для украшения)
Приготовление:
С мяса удалить плёнку и жир. В масле (1 ст. л.) обжарить лук, чили и чеснок около 3 минут. Добавить морковь. Продолжить жарку ещё 3 минуты. Снять с плиты, высыпать миндаль, орехи, изюм. Слегка остудить смесь и ввести желток. Тщательно перемешать. Полученный фарш положить в кулинарный рукав, утрамбовать и завязать нитью. В горшочке разогреть дополнительное масло, разложить мясо и готовить до румяной корки.
Влить вино с бульоном, вскипятить. Варить 1,5 часа на очень низком огне. Выложить мясо, а жидкость вскипятить и варить до сгущения. Выложить из рукава фарш. Смешать. Подавать мясо в нарезанном виде под соусом.
"Классический рулет из мяса"
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 700 г;
- луковица;
- готовый соус барбекю – 40 мл;
- яйцо;
- соль с перцем по вкусу;
- горчица – 1 ст. л;
- чили в виде порошка – 1 ч. л;
- бекон – 350 г;
- крекеры – 12 шт
Приготовление:
Измельчить лук и смешать с фаршем. К ним же влить соус барбекю, все рецептурные специи и горчицу. Вбить яйцо. Растолочь крекеры в крошку и добавить к фаршу. На противень, смазанный кулинарным жиром разложить кусочки бекона. Фарш перемешать и выложить на бекон. Завернуть начинку в бекон и перевернуть рулет. Поверхность можно полить небольшим количеством соуса барбекю. Выпекается рулет час при температурном режиме 175С.
Также хотим дать несколько советов по по сервировке и украшению новогоднего стола:
- украшение должно быть максимально ярким, чтобы встреча Нового года 2018 ассоциировалась у вас и гостей только с лучшими моментами жизни;
- большая часть элемента декора должна соответствовать символу года – Жёлтой Собаке, поэтому используйте яркие аксессуары;
- украсьте стол натуральными материалами – ветки сосны или ели, льняные салфетки и скатерть;
- скатерть желательно выбрать с золотистым декором;
- не забывайте про свечи. Красиво будут смотреться они в центре стола;
- бокалы могут быть прозрачными. Однако учитывая символику Нового года 2018, то рекомендуется использовать посуду яркой расцветки.
В преддверии Нового года желаем Вам, чтобы все то, что огорчало Вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое Вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть в Ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает Вас весь год! С Новым годом!
Рецепты и фото: открытые источники
Видео: YouTube / Рецепты Повара