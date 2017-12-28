Блюда из птицы и мяса на Новый год 2017: праздничные рецепты блюд для года Желтой Земляной Собаки

2018-й год пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и верного друга человека

До Нового 2018 года осталось всего 3 дня. Поэтому Piter.tv спешит поделиться с вами рецептами вкусных горячих блюд из мяса.

Самая ответственная задача – правильно выбрать блюда к новогоднему застолью. Как хорошо, что Собака всеядна и нет никаких ограничений, как например, в предыдущем году, когда мясо птицы использовать не рекомендовалось ни в коем случае.

В наступающем же году, собака примет абсолютно все. Можно выбрать любое мясо, рыбу и овощи. Вам будет довольно легко составить хороший список блюд даже из тех кушаний, что вы готовите своим домочадцам ежедневно. Пусть в центре стола стоят любимые яства и лакомства, добавьте побольше украшений и все будет смотреться гармонично.

Рецепты горячих блюд на Новый Год

"Курица с апельсином в духовке"

Ингредиенты:

Курица домашняя — 1,5 Килограмма (целая тушка)

Апельсин — 1 Штука

Чернослив — 50 Грамм

Чеснок — 2 Зубчика

Соль, перец — По вкусу

Специи для курицы — 1 Ст. ложка

Приготовление:

Курицу хорошенько промойте. Присыпьте солью и перцем, хорошенько натрите снаружи и внутри. Теперь присыпьте специями и вотрите их в курочку.Оставьте курицу на 10-15 минут, чтобы она пропиталась специями. Чернослив промойте и разрежьте пополам. Апельсин разрежьте пополам. Половину оставьте, она понадобится для украшения блюда. А вторую половину порежьте на небольшие куски. Смешайте кусочки апельсина с черносливом и очищенным чесноком, нафаршируйте полученной смесью курицу. Положите курицу в форму.

Для нежирной курицы влейте в форму немного масла. Запекайте тушку в духовке 1,5-2 часа. Первые 30-40 минут при температуре 180-200 градусов, а затем при 160. Время приготовления в духовке зависит от размера самой курицы. Готовность курицы проверяйте, сделав небольшой надрез на грудке, если вытек прозрачный сок, значит, курочка готова, а если сок с кровью, значит, нужно запекать еще.

"Рулетики из свинины с начинкой"

Ингредиенты:

5 кусочков свинины (как на отбивные);

1 луковица;

1 морковь;

1 сладкий красный болгарский перец;

свежая петрушка;

соль, черный молотый перец, смесь специй (базилик, укроп, кориандр, чабер, паприка);

растительное масло для обжаривания.

Приготовление:

Морковь натереть на терке, лук и болгарский перец мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук и морковь, добавить болгарский перец, соль, специи, немного обжарить все вместе, добавить мелко рубленную петрушку. Мясо вымыть, просушить. Каждый кусочек свинины посолить, поперчить и отбить.

На мясо сверху выложить начинку и скрутить рулетом. Форму для запекания слега смазать растительным маслом, выложить рулетики из свинины. Если осталась начинка, ее тоже можно добавить. Накрыть форму для запекания фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем фольгу снять и запекать рулетики из свинины еще 15-20 минут.

"Утка запечённая под соусом из белого вина"

Ингредиенты:

утка — 1,5 кг;

картофельные клубни – 8 шт;

яблоки – 3 шт. (если они мелкие, то потребуется 5 шт);

луковицы – 4 шт;

вино – 100 мл;

имбирь и розмарин;

смесь специй для запекания птицы;

соль

Приготовление:

Птицу перевязать при помощи кулинарного шпагата таким образом, чтобы крылышки стянулись по бокам, а ножки вместе. Далее необходимо засунуть в утку яблоки. Если они крупные, то разрежьте, мелкие можно использовать целиком. Фаршированную птицу переложить в форму для запекания блюд, а вокруг неё красиво разложить очищенные картофельные клубни. Следом обложить пряности и влить вино.

Если вместо формы использовать гусятницу, то покрывать утку фольгой нет необходимости. В остальных случаях необходимо полностью укутать птицу в фольгу. Готовится блюдо около часа при температурном режиме 200С. Спустя час утку перевернуть и допекать ещё 30 минут. На этом этапе необходимо убрать картофель, так как он же готов. Повара рекомендуют на втором этапе запекания вместе с овощами убрать фольгу, чтобы птичка покрылась хрустящей корочкой.

"Жаркое из телятины по-итальянски"

Ингредиенты:

телятина – 1,5 кг;

натёртая луковица;

красный перец чили – ½ шт (нашинковать);

зубчик толчёного чеснока;

натёртая морковка – 1 шт;

молотый миндаль – ½ стакана;

кедровые орехи – ¼ стакана;

измельчённый изюм – 1/3 стакана;

масло – 1 ст. л + 1 ст. л (дополнительно);

желток;

красное вино – 300 мл;

бульон – 1 ст (говяжий);

сваренные целиком луковица с картофелем (для украшения)

Приготовление:

С мяса удалить плёнку и жир. В масле (1 ст. л.) обжарить лук, чили и чеснок около 3 минут. Добавить морковь. Продолжить жарку ещё 3 минуты. Снять с плиты, высыпать миндаль, орехи, изюм. Слегка остудить смесь и ввести желток. Тщательно перемешать. Полученный фарш положить в кулинарный рукав, утрамбовать и завязать нитью. В горшочке разогреть дополнительное масло, разложить мясо и готовить до румяной корки.

Влить вино с бульоном, вскипятить. Варить 1,5 часа на очень низком огне. Выложить мясо, а жидкость вскипятить и варить до сгущения. Выложить из рукава фарш. Смешать. Подавать мясо в нарезанном виде под соусом.

"Классический рулет из мяса"

Ингредиенты:

говяжий фарш – 700 г;

луковица;

готовый соус барбекю – 40 мл;

яйцо;

соль с перцем по вкусу;

горчица – 1 ст. л;

чили в виде порошка – 1 ч. л;

бекон – 350 г;

крекеры – 12 шт

Приготовление:

Измельчить лук и смешать с фаршем. К ним же влить соус барбекю, все рецептурные специи и горчицу. Вбить яйцо. Растолочь крекеры в крошку и добавить к фаршу. На противень, смазанный кулинарным жиром разложить кусочки бекона. Фарш перемешать и выложить на бекон. Завернуть начинку в бекон и перевернуть рулет. Поверхность можно полить небольшим количеством соуса барбекю. Выпекается рулет час при температурном режиме 175С.

Также хотим дать несколько советов по по сервировке и украшению новогоднего стола:

украшение должно быть максимально ярким, чтобы встреча Нового года 2018 ассоциировалась у вас и гостей только с лучшими моментами жизни; большая часть элемента декора должна соответствовать символу года – Жёлтой Собаке, поэтому используйте яркие аксессуары; украсьте стол натуральными материалами – ветки сосны или ели, льняные салфетки и скатерть; скатерть желательно выбрать с золотистым декором; не забывайте про свечи. Красиво будут смотреться они в центре стола; бокалы могут быть прозрачными. Однако учитывая символику Нового года 2018, то рекомендуется использовать посуду яркой расцветки.

В преддверии Нового года желаем Вам, чтобы все то, что огорчало Вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое Вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть в Ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает Вас весь год! С Новым годом!

Рецепты и фото: открытые источники

Видео: YouTube / Рецепты Повара