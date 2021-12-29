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Ребята из детдомов обучаются профессии бариста на курсе проекта "Анна помогает"

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Выпускники детских домов могут пройти курс бариста и получить первый опыт работы в благотворительной кофейне.

Директор благотворительного кластера "Анна помогает" рассказал, какие возможности открывает перед выпускниками детских домов курс бариста. Проект посвящен социальной адаптации ребят из детских домов, среди программ центра – транзитное трудоустройство. Молодые люди могут получить навыки, необходимые для работы, практику и стаж. Такая модель уже реализована в благотворительной кофейне "ЭР10" на улице Репина, 10.

У нас есть бесплатный курс, длится он один месяц: мы будем изучать теорию, проходить практику, ездить на обжарку. За это время мы максимально погружаем в субкультуру кофеен Петербурга. Мы стараемся объяснить, что бариста – это не только про варку кофе, это еще и общение с людьми, сервис, определенное качество.

Олег Бележенко, директор благотворительного кластера "Анна помогает"

Уже в марте кластер "Анна помогает" откроет еще одну особенную кофейню – "СПЭШЛ", где выпускники детских домов будут не только получать опыт работы, но и продвигаться по карьерной лестнице. 

Видео: Piter.TV

Фото: pexels.com

Теги: анна помогает анненкирхе, благотворительная кофейня, детский дом спб
Категории: Видео, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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