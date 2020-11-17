На Васильевском острове заработала благотворительная кофейня

За барной стойкой на улице Репина, 10 готовят кофе выпускники детских домов.

В Васильевском районе на улице Репина, 10 открылась особенная кофейня ЭР.10, где работают выпускники детских домов. Это благотворительный проект кластера "Анна Помогает", который направлен на социализацию и профориентацию молодых ребят. У них есть возможность пройти обучение в трех направлениях: кофейный бизнес, ногтевой сервис, макияж и фотомастерская.

Ребята, которые прошли у нас курс баристы и стажировку, они уже успешно трудоустроились. Другая работа, которую мы ведем, она направлена на то, чтобы сформировать доверительные отношения, и в некоторой степени наш проект может стать опорной точкой для ребят. Игорь Павлов, соорганизатор благотворительного проекта "Анна помогает"

В программе социального сопровождения участвуют детские дома Петербурга и Ленобласти. Прежде чем встать за барную стойку, воспитанники проходят курс: они учатся варить кофе, общаться с гостями и сдавать отчетность.

В процессе обучения мне больше всего понравилось эспрессо и все, что с ним связано: настройка, методы производства, методы обжарки. Ефим Маров, бариста

Профессия бариста оказалось популярна среди ребят: в этом сезоне занятия проходят для двух потоков. Ученики, которые не хотят работать за баром, могут освоить другую должность на кофейном производстве.

В каждую программу включен каппинг – дегустация кофейных напитков, включена поездка на производство по обжарке зерен. Кроме того, в конце курса мы проводим обучение soft skills – рассказываем, как проходить собеседование, как искать работу. Мария Вязовкина, преподаватель курса баристы

В планах у благотворительного кластера открыть еще одну кофейню в Петербурге – на Большой Конюшенной улице.

Видео: Piter.TV

Фото: Avi Richards / Unsplash, Instagram / @r10.coffee