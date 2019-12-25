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Ребенок умер по время похода с палатками в Выборгском районе
Сегодня, 14:16
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Ребенок умер по время похода с палатками в Выборгском районе

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Ему внезапно стало плохо на пляже.

Подросток 12-13 лет скончался во время похода с палатками в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти. Обстоятельства смерти выясняет региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, 14 августа ребенок вместе со взрослыми приехал на пляж. Он был с друзьями его родителей. 14 августа во время прогулки по пляжу мальчику стало плохо: он стал жаловаться на боль в груди и затруднение дыхания. После этого он потерял сознание и умер до прибытия скорой помощи.

Какие-либо решения со стороны СК будут приниматься после проверки.

Фото: Piter.tv

Теги: пляж, поход, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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