Два человека пострадали в лобовом ДТП с каршерингом и такси

На глазах у полицейских арендованный автомобиль улетел в стену.

Поздно вечером 19 января в Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и такси. По словам очевидцев, свидетелями лобового столкновение двух автомобилей стали полицейские.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла около 23:30 на перекрестке улиц Ленсовета и Орджоникидзе. Удар пришелся на передние части авто. В результате ДТП каршеринг отбросило в стену здания. Такси осталось стоять на дороге.

На снимках видно, что машины получили значительные повреждения. Водители получили травмы легкой степени тяжести. Во время аварии полицейские проезжали мимо и сразу же развернулись для оказания первой помощи. Меньше чем за 10 минут на место ДТП приехали сотрудники ДПС и скорой помощи. По словам свидетелей, каршеринг якобы проезжал перекресток на красный сигнал светофора.

Ранее мы писали, что неудачливый водитель каршеринга заехал на полусферу парковки "Ашана" на проспекте Культуры.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб