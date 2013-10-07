Реальные зарплаты в Петербурге выросли на 5,8%

По данным Петростата, среднемесячная начисленная зарплата в городе достигла 128 тысяч рублей, что на 11,5 процента выше показателя прошлого года. Рост экономики отмечен в гостиничном бизнесе, строительстве и обрабатывающих производствах.

В Санкт-Петербурге сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей. По оперативным данным Петростата, в январе–мае 2026 года оборот организаций вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 14,8 триллиона рублей. Наиболее высокие темпы роста показали гостиничный и ресторанный бизнес (+36,3 процента), а также строительная отрасль (+31,1 процента).

Индекс промышленного производства увеличился на 3,2 процента, а в обрабатывающих производствах — на 3,6 процента. Существенный вклад внесли высокотехнологичные отрасли, включая производство лекарств (+18,7 процента) и электрооборудования (+14,2 процента), а также предприятия, ориентированные на импортозамещение.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжает демонстрировать устойчивый промышленный рост и увеличение потребительской активности на фоне повышения реальных доходов населения. За первые пять месяцев года объём строительных работ составил 217,1 миллиарда рублей, введено почти 484 тысячи квадратных метров жилья. Оборот оптовой торговли вырос на 14,4 процента, розничной — на 8,6 процента, общественного питания — на 8,9 процента.

Рост экономики отразился и на доходах жителей. По итогам января–апреля реальная заработная плата с учётом инфляции увеличилась на 5,8 процента, а среднемесячная начисленная зарплата достигла 128 072 рублей, что на 11,5 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Индекс потребительских цен в мае к декабрю 2025 года составил 103,6 процента.

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Фото: Piter.tv