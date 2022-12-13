Реабилитационные центры для участников СВО открылись во всех районах Петербурга

Александр Беглов посетил с проверкой медицинский центр в Приморском районе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил журналистам о том, что специализированную помощь в реабилитации и оздоровлении участникам специальной военной операции и их семьям теперь оказывают медицинские центры, расположенные во всех районах города. Чиновник пояснил, что для пациентов предусмотрена высококвалифицированная поддержка медицинского персонала. В рамках проверки глава Северной столицы посетил с рабочим визитом одно из таких учреждений. Речь идет о амбулаторном центре здоровья, который находится в Приморском районе по Мебельной улице. Александр Беглов осмотрел кабинеты врачей и психологов, лечебной физкультуры и массажа, соляную пещеру и помещение для гидромассажа. Дополнительно он пообщался с одним из бойцов, который находился в зоне СВО в качестве добровольца. Глава города передал руководству центра сертификат на получение бытового оборудования.

Александр Белгов напомнил о том, что в настоящее время у каждой семьи участника СВО есть социальный паспорт и куратор от администрации района. Этот специалист сопровождает солдата или офицера до полной адаптации и занимается оформлением инвалидности, получением социальных выплат и пособий, помогает получить дополнительное образование или трудоустроиться. Реабилитационные мероприятия пациентам назначаются по индивидуальному плану. При такой необходимости врачи могут выезжать к пациенту на дом.

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Фото: Piter.tv