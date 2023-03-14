Развязку КАД и Дачного проспекта в Петербурге реконструируют за 2,4 млрд

Смольный вложит миллиарды в обновление одной из самых загруженных развязок города.

В Санкт-Петербурге начата подготовка к реконструкции транспортной развязки на съезде с КАД на Дачный проспект. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Согласно опубликованной документации, начальная цена контракта составляет 2,37 млрд руб., а итоги конкурса планируется подвести в середине ноября.

В контракт включены не только строительные работы, но и разработка рабочей документации. Срок завершения всех этапов — не позднее 29 октября 2028 года. Как сообщил губернатор, общая протяжённость реконструируемого участка составит 2,47 км. Проект предусматривает строительство съезда с Дачного проспекта на проспект Народного Ополчения и расширение бульвара Новаторов до четырёх полос.

Ранее в 2017 году конкурс на инженерные изыскания и проектирование выиграло ООО "Геокад" с контрактом на 19,5 млн руб., однако в июне 2025 года соглашение было расторгнуто. По данным сайта госзакупок, выполнено работ на 15,2 млн руб. По словам эксперта Дмитрия Попова, входящего в рабочую группу при правительстве РФ по безопасности дорожного движения, участок считается одним из самых проблемных в городе. Он отметил, что запланированные работы фактически представляют собой строительство нового объекта, а заявленная сумма в 2,3 млрд руб. выглядит заниженной.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка КАД-2 длиной 82 км начнется в Петербурге в 2026 году.

Фото: Piter.TV