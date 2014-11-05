До конца года на реконструкцию развязки в Кронштадте направят ещё 466 млн рублей

Общий объём инвестиций из федерального бюджета составит более 3 млрд рублей.

Правительство России планирует выделить дополнительные 466,5 миллиона рублей на реконструкцию развязки между Кронштадтским шоссе и дорогой на дамбу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что за счёт реконструкции будет увеличена пропускная способность трассы и усилена безопасноть дорожного движения.

Общий объём инвестиций из федерального бюджета в проект составит более 3 млрд рублей. Мероприятия намерены завершить в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге из-за неформального саммита СНГ собрались пробки.

Фото: Piter.TV