Незнакомец два года домогался до 15-летней петербурженки в сети

В полицию обратилась мать девочки.

Накануне в полицию Невского района пришла женщина и заявила о домогательствах к ее 15-летней дочери. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, незнакомец пристает к школьнице в социальной сети "ВКонтакте". Диалог ведется на протяжении двух лет. Начиная с 2017 года, мужчина писал девочке сообщения интимного характера, а также обменивался с ней откровенными фотографиями.

Почему мать потерпевшей не обратилась к стражам порядка раньше, неизвестно. Возможно школьница рассказала матери о происходящем только сейчас.

Ведется расследование. Личность растлителя малолетних выясняется.

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Фото: Piter.TV