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Неизвестный петербуржец напал на семиклассницу в парадной дома на Маршала Жукова
Сегодня, 8:53
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lesjasap
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Неизвестный петербуржец напал на семиклассницу в парадной дома на Маршала Жукова

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Преступник развратил семиклассницу в парадной по Маршала Жукова.

В Кировском районе правоохранительные органы разыскивают насильника, который напал на школьницу в парадной дома 26/16 по  улице Маршала Жукова.
 
Инцидент произошел вечером 19 декабря. В полицию обратился 48-летний местный житель, который рассказал о развращении дочери неизвестным преступником. Как стало известно, злоумышленник совершил злодеяние еще 14 числа, но девочка в течение нескольких дней скрывала от близких правду. 
 
В настоящее время расследованием данного дела занимается следственный комитет по региону.
Теги: нападение , педофил , развращение , следственный комитет , улица маршала жукова
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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