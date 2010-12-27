Неизвестный петербуржец напал на семиклассницу в парадной дома на Маршала Жукова

Преступник развратил семиклассницу в парадной по Маршала Жукова.

В Кировском районе правоохранительные органы разыскивают насильника, который напал на школьницу в парадной дома 26/16 по улице Маршала Жукова.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. В полицию обратился 48-летний местный житель, который рассказал о развращении дочери неизвестным преступником. Как стало известно, злоумышленник совершил злодеяние еще 14 числа, но девочка в течение нескольких дней скрывала от близких правду.

В настоящее время расследованием данного дела занимается следственный комитет по региону.