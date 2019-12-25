На трассе "Кола" пройдёт разводка мостов через Неву и Свирь

Ограничения движения будут действовать в утренний и дневной периоды.

В среду, 10 августа, на федеральной трассе Р-21 "Кола" пройдёт разводка мостов через Неву и Свирь. Движение на ряде участков будет временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в период с 10:50 до 12:50 по Свири пройдет судно "Инженер Смирнов", "ВЭШ-12028", "ОТА-990" с максимальным высотным габаритом 23 м. Позже, с 15:00 до 15:45 по Неве состоится проход судна "Меритус" с максимальным высотным габаритом в 21,3 м.

В указанные промежутки времени для автомобилистов будут недоступны 236-ой км "Колы" в Лодейнопольском районе и 40-ой км +162 м на Ладожском мосту в Кировском районе Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД на севере Петербурга расширят за 13 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"