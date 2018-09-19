Максима Виторгана уличили в романе с Нино Нинидзе

Дочка заслуженной артистки Ии Нинидзе также пережила семейную драму: недавно развелась с режиссером Кириллом Плетневым.

В телеграмме прокатилась волна сообщений о новом романе Максима Виторгана. Расставшись с Ксенией Собчак, актер быстро устроил свою личную жизнь. Актер завел новые отношения с актрисой Нино Нинидзе. Возлюбленная у Максима появилась еще три месяца назад, однако он скрывал её от публики.

На днях Виторган и Нинидзе впервые вышли в свет: их заметили вместе на спектакле "Земля Нод". В телеграм - канале "Только никому" появились совместные фото актеров, сидевших рядом в зрительном зале.

Дочка заслуженной артистки Ии Нинидзе, Нино, также пережила семейную драму: недавно развелась с режиссером Кириллом Плетневым. Ранее ей приписывали роман с Сергеем Бондарчуком.

Фото:

Александра Погиба / WMJ.ru



Видео инста:

mvitorgan

ninosha13

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