  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
151
alexandra08
Код вставки плеера

Максима Виторгана уличили в романе с Нино Нинидзе

0 0

Дочка заслуженной артистки Ии Нинидзе также пережила семейную драму: недавно развелась с режиссером Кириллом Плетневым.

В телеграмме прокатилась волна сообщений о новом романе Максима Виторгана.  Расставшись с Ксенией Собчак, актер быстро устроил свою личную жизнь. Актер завел новые отношения с актрисой Нино Нинидзе. Возлюбленная у Максима появилась еще три месяца назад, однако он скрывал её от публики.

На днях Виторган и Нинидзе впервые вышли в свет: их заметили вместе на спектакле "Земля Нод". В телеграм - канале "Только никому"  появились совместные фото актеров, сидевших рядом в зрительном зале.

Дочка заслуженной артистки Ии Нинидзе, Нино, также пережила семейную драму: недавно развелась с режиссером Кириллом Плетневым. Ранее ей приписывали роман с Сергеем Бондарчуком. 

Фото:
Александра Погиба / WMJ.ru

Видео инста:
mvitorgan
ninosha13

.

Теги: кирилл плетнев, ксения собчак, максим виторган, нино нинидзе
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Кино, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии