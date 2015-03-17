Разумишкин проверил готовность Красносельского района к наступлению зимы

Штат работников ручного труда в Красносельском районе практически полностью укомплектован — на 95%.

В среду, 4 декабря, вице-губернатор Евгений Разумишкин объявил о готовности города к зимнему сезону. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", утром он прибыл в Красносельский район для инспекции базы механизации. В ходе визита вице-губернатор обсудил ситуацию с сотрудниками, проверил наличие зимней одежды для дворников, инвентаря и противогололёдных материалов.

Штат работников ручного труда в Красносельском районе практически полностью укомплектован — на 95%. Евгений Разумишкиноценил результаты ночной уборки снега и борьбы с гололёдом. Напомним, что накануне температура воздуха упала ниже нуля, и вместо дождя выпал первый декабрьский снег.

Разумишкин также посетил дорожное предприятие, обслуживающее районные магистрали. Он убедился в достаточности специальной техники, навесного оборудования и персонала. Кроме того, вице-губернатор ознакомился с новой системой онлайн-мониторинга работы уборочных машин, внедрённой в этом году по всему городу. Система показывает местоположение техники и виды проводимых ею работ.

Ранее мы сообщили о том, что затраты на содержание и уборку дорог Петербурга увеличат в 2025 году.

Фото: Telegram / Разумишкин