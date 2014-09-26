Разумишкин объяснил перерасход соли при уборке улиц эффектом исполнителя

Вице-губернатор Петербурга связал щедрую засыпку улиц солью с ошибками подрядчиков.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин назвал чрезмерную засыпку улиц технической солью последствием "эффекта исполнителя" и пояснил причины такого подхода к уборке в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Евгений Разумишкин заявил, что случаи обильного применения технической соли во время зимней уборки связаны с так называемым "эффектом исполнителя". По его словам, часть сотрудников и подрядчиков, впервые работающих в зимний сезон, допускают ошибку, стараясь выполнить задачу быстрее и использовав излишнее количество смеси.

Он отметил, что превентивная обработка поверхностей солью является необходимой мерой, поскольку помогает предотвратить образование ледяной корки и уменьшить скользкость на дорогах. Разумишкин подчеркнул, что в городе действует система контроля качества, введённая в прошлом году, и к нарушителям уже применены меры на одном из предприятий.

Вице-губернатор также рассказал о применении реагента "Бионорд". Он указал, что средство используется в тех ситуациях, когда техническая соль не справляется с образованием льда в период морозов. Задача на текущий сезон — стараться минимизировать использование реагента и полагаться в основном на техническую соль и превентивную обработку.

Фото: Piter.TV