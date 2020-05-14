Разрушающийся завод "Красный гвоздильщик" превратят в современный бизнес-центр

Работы продлятся до 2026 года.

О дальнейшей судьбе полуразрушенного цеха завода "Красный гвоздильщик" узнали "Невские новости". Со ссылкой на КГИОП издание сообщило, что цеху найдут новое применение – там появится бизнес-центр.

Все работы, по плану, должны завершить до 2026 года. Отмечается, что канатный цех с водонапорной башней признан объектом культурного наследия. Необходимые документы на реставрацию здания одобрили летом прошлого года. Заказчиком разработки выступила компания ООО "Экология и здоровье".

Ранее мы писали, что ученые выяснили, что предки людей держали в страхе все живое 2 млн лет назад.

Фото: Невские новости