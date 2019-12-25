Завод "Красный гвоздильщик" реконструируют к 2022 году

Здание бывшего Канатного цеха хотят приспособить для использования в современном мире.

Здание завода "Красный гвоздильщик" хотят полностью реконструировать к 2022 году, сообщается на портале Главгосэкспертизы России.

Водонапорная башня на "Красном гвоздильщике", построенная по проекту Якова Чернихова в 1930-1931 годы, впоследствии войдет во все мировые справочники и учебники по архитектуре как уникальный образец авангардного конструктивизма. В 2014 году башню внесли в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В одном из вариантов реконструкции предлагается создать музей ленинградского конструктивизма, где было бы представлено собрание графических работ архитектора Якова Чернихова.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору открылись две ярмарки.

Фото: gge.ru