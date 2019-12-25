Во Всеволожском районе реконструируют завод по производству керамического кирпича и клинкера

Предприятие будет выпускать керамическую лицевую продукцию, а также фасадный клинкер и клинкер для мощения дорог, общей производительностью около 40 млн штук в год.

В среду, 22 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "ЗСМ "Эталон" Лариса Чернова подписали соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта подписано сегодня в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF"21. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора области, инвестор купил предприятие пару лет назад уже в стадии ликвидации, а сегодня уже выпускает продукцию и инвестирует в развитие. Благодаря модернизации повысится качество, увеличится выпуск продукции, усилятся позиции региона как крупнейшего в стране поставщика строительных материалов.

Реконструкцию и модернизацию проводят на действующей площадке, инвестиции в размере 1,5 млрд рублей пойдут на закупку нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, а также на улучшение условий труда.

Планируется, что в год завод будет выпускать 40 млн штук керамической лицевой продукции, а также фасадного клинкера и клинкера для мощения дорог.

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