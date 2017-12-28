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Петербургский завод "Стальконструкция" станет бизнес-центром
Сегодня, 19:10
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Петербургский завод "Стальконструкция" станет бизнес-центром

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Строительство завершат к 4 января 2028 года.

Здание завода "Стальконструкция" на Литовской улице в Петербурге переделают под бизнес-центр. Об этом 17 июля пишет "Петербургский дневник".

По плану реконструкции центр будет состоять из двух 10-этажных зданий. Площадь первого из них составит 35,3 тыс. "квадратов", а второго – 31,8 тыс. "квадратов". Проект уже одобрила служба Государственного строительного надзора и экспертизы города.

Строительство завершат к 4 января 2028 года. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге "Дом владельца", входящий в состав регионального культурного наследия "завод им. К. Зигеля", отреставрируют. Разрешение на проведение работ действует до 2 июня 2025 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: бизнес-центр, литовская улица, реконструкция завода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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