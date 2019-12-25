Ученые выяснили, что предки людей держали в страхе все живое 2 млн лет назад

Столько времени назад предки людей утвердились на вершине пищевой цепи.

Примерно 2 млн лет назад предки людей утвердились на вершине пищевой пирамиды. С тех пор представители Homo буквально держали в страхе все живое. К таким выводам пришли ученые из Португалии и Израиля, пишет РИА Новости.

В исследовании отмечается, что около 2,6 млн лет назад человек умелый (Homo habilis) перешел на мясную пищу. А вот человек прямоходящий (Homo erectus) стал есть еще больше мяса. Человек прямоходящий жил на Земле около 1,8 млн лет назад. Ученые считают, что переход на богатую белками и жирами еду позволил нашим предкам обзавестись развитым мозгом, который стал основным "оружием" людей.

В связи с этим ученые считают, что главным фактором успеха людей стал переход на животную пищу. Ранее считалось, что всеядность помогла Homo получить преимущество перед другими приматами.

Наши предки охотились на самых крупных существ своего времени — на древних стоянках людей обнаруживаются останки гигантских млекопитающих, мясо которых было основой рациона. Представители мегафауны могли весить более десяти тонн, но это не смущало древних охотников — они буквально держали в страхе весь животный мир, — отмечают исследователи.

Ранее стало известно, что исследователи научили робота выражать человеческие эмоции. Речь идет про работа по имени EVA. Он умеет выражать страх, отвращение, радость, печаль, гнев и удивление.

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