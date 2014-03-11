Разработчики искусственного интеллекта в России получат до 3 млрд рублей субсидиями

Производителям возместят до 70% затрат.

Разработчики аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта смогут получить федеральные субсидии, на реализацию одного проекта им будет доступно до 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил порядок и условия предоставления поддержки.

В сообщении говорится, что речь идет о разработках, которые можно будет применить в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Деньги можно будет получить на проекты, которые реализуют в течение шести лет.

Размер субсидии составит до 500 млн рублей в год. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Так, разработчикам возместят до 70% затрат на проект. Деньги можно будет потратить на исследования и разработку, а также на зарплату сотрудникам, изготовление прототипов АПК и пилотных партий.

Условия конкурсного отбора опубликуют на сайте Минпромторга.

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