Создатели ЗРК продумали эффективность комплекса на 25 лет вперед.

Разработчик рассказал о возможностях С-500. Зенитная ракетная система способна перехватывать цели на сотни км от Земли. Об этом заявил генконструктор "Алмаз-Антей" Павел Созинов. Об этом эксперт заявил в интервью Аркадию Мамонтову на YouTube. Эксперты постарались учесть прогноз на развитие характеристик вооружения на ближайшие 25 лет. Военные считают, что данные достоверные относительно потенциальных возможностей противника.

Перехват в верхних слоях атмосферы — реально прокомментировал специалист

Система позволяет решить комплекс задач противовоздушной и противоракетной обороны. Сейчас проводится отработка элементов системы с максимальной экономией средств. С-500 может бороться с вооружением, которое уже существует, а также тем, что может появиться через несколько лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Орими" перестроит бывшие здания "Алмаз-Антей" в бизнес-центр.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

