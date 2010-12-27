Создатель "Новичка" рассказал, почему яд не убил Скрипалей

Оказалось, что в условиях высокой влажности "Новичок" бесполезен.

Один из создателей токсического вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов объяснил выздоровление Скрипалей. Оказалось, что в Великобритании из-за высокой влажности яд использовать было бесполезно. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам Мирзаянова, это соединение обладает высокой гидроуязвимостью. Другими словами, оно неустойчиво во влажной среде. Известно, что в день, когда отравили Юлию и Сергея Скрипалей, в Солбери стоял туман.

В условиях влажности применять это вещество мог только идиот. Вил Мирзаянов

Таким образом Мирзаянов прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипалей.

Отметим, что специалисты подтвердили наличие в крови у жертв высокую концентрацию отравляющего вещества. Примеси в этой субстанции практически отсутствовали. При этом название яда решено было засекретить. Его знают только члены организации.

Напомним, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического яда, произведенного якобы в России. В свою очередь Москва отрицает свою причастность к этому происшествию.

Ранее мы писали, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец также идет на поправку.

Фото: Facebook / Vil Mirzayanov