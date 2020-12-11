Разработчик Cyberpunk 2077 показал в Сети релизный трейлер игры

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря 2020 года.

В сети появился релизный трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик опубликован разработчиками на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике показаны фрагменты сюжета будущей игры. Кроме того, геймеры анонсировали новые моменты игрового процесса. Сюжет Cyberpunk 2077 строится вокруг событий в вымышленном Найт-Сити, где происходят разборки между преступными группировками. Она является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020" Майка Пондсмита.

Релиз игры состоялся 10 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что BioWare опубликовала трейлер новой Mass Effect.

Видео: Cyberpunk 2077