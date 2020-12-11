BioWare опубликовала трейлер новой Mass Effect

Сборник поступит в продажу весной 2021 года.

В пятницу, 11 декабря, сети появился трейлер новой игры Mass Effect. Короткий тизер опубликован на официальном YouTube-канале BioWare.

В ролике показали неизвестную планету, где были обломки с логотипом N7 — спецподразделения, членом которого был командор Шепард. Больше никаких подробностей о сюжете разработчики не дали.

Планируется, что сборник поступит в продажу весной 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал тизер мультсериала "Винкс" для взрослых.

Видео: Mass Effect