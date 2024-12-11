Разработанный в России двигатель сократит полет к Марсу до 60 дней

Прототип двигателя был разработан на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса.

Разработанный учеными Росатома двигатель сократит полет к Марсу до 60 дней. Об этом сообщили в пресс-службе научного дивизиона госкорпорации.

Отмечается, что прототип двигателя был разработан на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Применение таких двигателей позволит РФ в будущем выйти на новый уровень в освоении дальнего космоса. В Росатоме уточнили, что работа велась в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий.

Средняя мощность двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, достигает 300 кВт. По словам ервого заместителя генерального директора по науке научного института Росатома в Троицке Алексея Воронова, использование таких двигателей позволит сократить космическую миссию на Марс и обратно до 30-60 дней.

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