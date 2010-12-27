Нейросеть может определить депрессию по речи

А также по письменной расшифровке диалога или монолога.

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали систему, которая определяет уровень депрессии по устной речи. Это может быть разговор на абсолютно любую тему, точность диагностики 77%. Препринт их статьи с результатами исследований выложен на сайте института.

Чаще всего, для диагностики депрессии нужно беседовать с психиатром, которому не всегда сразу удается правильно понять, есть ли у человека проблема. Люди часто не хотят признаваться в своих проблемах и многое просто отрицают. Теперь, с развитием искусственного интеллекта появилась возможность автоматически распознать психическое заболевание.

Исследователи, под руководством Джеймса Гласса (James Glass), использовали записи бесед со здоровыми людьми и с теми, у кого есть депрессия, как письменные, так и расшифрованные вариации диалога или монолога. Таким образом они обучали нейросеть находить людей с депрессией. Для того, чтобы поставить диагноз на основе текста, достаточно было семи реплик, а диагностика по аудио требовала тридцати.

На протяжении последних тридцати пяти лет самые популярные методы лечения депрессии — психотерапия и препараты.

Ранее ученые выяснили, сколько часов в неделю должен работать человек.

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