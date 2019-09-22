Разочарованный Дзюба после матча с "Рубином" стал героем мемов

Гол форварда в добавленное время не был засчитан арбитром встречи. Фанаты создали петицию в поддержку нападающего.

Видео с реакцией форварда "Зенита" Артема Дзюбы стало объектом для шуток в соцсетях. Нападающий отличился на 92-й минуте встречи между петербуржцами и казанским "Рубином", но гол был отменен из-за офсайда игрока "Зенита" Роберта Мака.

Дзюба остался недоволен решением судьи Сергея Карасева и попросил фанатов создать петицию, чтобы его гол в итоге засчитали.

Позже разочарованное выражение лица нападающего появилось в официальном твиттер-аккаунте сборной России по футболу.

Напомним, матч 10-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" завершился со счетом 5:0 в пользу "сине-бело-голубых. Команда вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата.

Видео: Piter.TV, ФК "Зенит"