Российский вирусолог рассказала, с чем связаны симптомы протекания инфекции.

Различные формы заболевания коронавирусом объяснили. Об этом журналистам RT рассказала заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. По мнению специалиста, различные симптомы протекания COVID-19 могут объясняться разными источниками заражения.

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Более опасный вирус получают те, кто инфицировался непосредственно от разносчика речь идет о заражении, например, от летучей мыши. Специалист напомнила, что медицина не зафиксировала ни одного повторного случая заражения коронавирусом. Предположительно, организм человека вырабатывает иммунитет к инфекции. Карпова напомнила, что и как любое респираторное заболевания коронавирусная инфекция протекает волнообразно.

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