Раздевайтесь: в Царском Селе скульптуры готовят к летнему сезону

С парковой скульптуры снимают "зимнюю одежду".

Подготовка к летнему сезону в Царском Селе началась со снятия "зимней одежды" с парковой скульптуры в Екатерининском парке. Об этом "Росбалту" сообщили в пресс-службе музея.

Сначала по традиции "раздели" статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца. В дальнейшем от деревянных коробов освободят скульптуру на Эрмитажной аллее, Гранитной террасе, в Собственном садике, а также знаменитый поэтический символ Царского Села — "Девушку с кувшином".

Известно, что в коллекции парковой скульптуры музея — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I—III веков н. э.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"