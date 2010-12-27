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Раздевайтесь: в Царском Селе скульптуры готовят к летнему сезону
Сегодня, 21:05
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Раздевайтесь: в Царском Селе скульптуры готовят к летнему сезону

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С парковой скульптуры снимают "зимнюю одежду".

Подготовка к летнему сезону в Царском Селе началась со снятия "зимней одежды" с парковой скульптуры в Екатерининском парке. Об этом "Росбалту" сообщили в пресс-службе музея.

Сначала по традиции "раздели" статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца. В дальнейшем от деревянных коробов освободят скульптуру на Эрмитажной аллее, Гранитной террасе, в Собственном садике, а также знаменитый поэтический символ Царского Села — "Девушку с кувшином".

Известно, что в коллекции парковой скульптуры музея — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I—III веков н. э.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

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Теги: летний сезон , пушкин , царское село
Категории: Лента новостей Новости СПб

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