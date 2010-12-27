Раздельный сбор мусора получит поддержку правительства Ленобласти

Одним из инструментов системы призвана, в частности, стать экологическая карта — реестр организаций, ведущих раздельный сбор мусора: на ней будет собрана информация о том, где и куда в каждом из районов области можно сдать определенный вид отходов для их дальнейшей переработки.

Власти, общественники и организации по сбору и переработке отходов объединяют усилия для скорейшего внедрения в регионе системы раздельного сбора отходов.

Одним из инструментов системы призвана, в частности, стать экологическая карта — реестр организаций, ведущих раздельный сбор мусора: на ней будет собрана информация о том, где и куда в каждом из районов области можно сдать определенный вид отходов для их дальнейшей переработки.

Вопрос систематизации работы по раздельному сбору мусора обсуждался на круглом столе по внедрению раздельного сбора отходов, который провел региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области при поддержке экологического движения "РазДельный Сбор" и управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

Основная цель встречи — синхронизировать действия всех причастных к данной чрезвычайно актуальной экологической деятельности. В обсуждении приняли участие представители почти 30 различных организаций, деятельность которых связана с раздельным сбором и переработкой отходов.

Регион заинтересован в открытом диалоге и эффективном взаимодействии с организациями, которые уже наладили сбор отходов и формируют экологически ответственное отношение к окружающей среде у сограждан. Это касается как бизнеса, так и общественных организаций.

На круглом столе шла речь о необходимости выработать унифицированные требования к организациям, занимающимся раздельным сбором отходов на территории Ленинградской области, определить план-график внедрения раздельного сбора отходов. Обсуждались и меры государственной поддержки инициатив по раздельному сбору, в том числе, снижению высокой налоговой нагрузки и повышению рентабельности раздельного сбора и переработки мусора.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО