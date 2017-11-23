Хулиган в "бананах" ограбил заправку на Пискаревке на 52 рубля

Мужчина, похожий на европейца, выстрелил в кассу, затем сломал стекло руками.

В Красногвардейском районе на автозаправку напал преступник в спортивных брюках "бананах". Об этом 6 августа сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Около 4 часов на АЗС в дом 159/2 по Пискаревскому проспекту вошел европеец. Мужчина был одет в куртку с капюшоном и брюки - бананы. Через плечо у него висела матерчатая сумка. Хулиган выстрелил в кассу, затем сломал стекло руками. Девушка - кассир убежала, а преступник потребовал у заправщика выдать ему деньги.

Вернувшаяся на рабочее место девушка отдала налетчику наличность - 52 рубля. Хулиган убежал по Пискаревскому проспекту. Работники заправки сразу же нажали тревожную кнопку. Охранники приехали в 4.11.

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