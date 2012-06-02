Разъяренный слон атаковал туристический автобус

В сети появилось видео, которое сняли туристы из автобуса, на который напал слон.

В сети появилось видео, которое было снято 20 января 2018 года в национальном парке Чоба в Ботсване.

Эта удивительная необычная сцена была снята туристами во время сафари - поездки по знаменитому парку Чобе. Когда группа туристов проезжала по дорожке, к микроавтобусу выскочил взрослый разъяренный слон и начал нападать на транспортное средство. Слон бил бивнями в автобус с такой силой, что даже сломал бивень.

Как видно из последующих кадров, рядом была слониха с маленьким слоненком. По всей видимости, слон почувствовал угрозу его потомству и решил таким образом обезопасить слоненка.

На днях Piter.TV публиковал другое видео, в котором слониха, чтобы защитить слоненка, напала на львов.

Видео: YouTube/CGTN