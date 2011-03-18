После утверждения обвинительного заключения дело будут передано в суд.

Расследование в отношении экс-главы МВД Амурской области завершено. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по региону. В расследовании также фигурирует бывший начальник тыла управления Михаил Робканов. Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. В период с 2013 по 2015 года подозреваемые подписывали документы о проведении работ по реконструкции районного отделения правоохранительных органов. Контракты составлены на общую сумму, превышающую 39 млн рублей. При этом сами мероприятия по ремонту организованы не были. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будут передано в судебную инстанцию.

Обвиняемые при отсутствии законных оснований за счет средств федерального бюджета организовали закупку служебной шестикомнатной квартиры, которая была незаконно предоставлена для проживания Робканову и членам его семьи. пресс-служба СК РФ по региону

Также известно, что 13 августа СК РФ возбудил дело за невыполнение условий по государственному контракту на разработку аппарата "Завал". Его должны были использовать сотрудники ГУ МЧС для поиска людей под обрушившимися конструкциями. Договор был заключен с "Логистическими системами". Стоимость работ оценена в 13 млн рублей.

От суда скрылся генерал ФСБ Владимир Подольский, обвиняемый в мошенничестве.

Фото: Piter.tv