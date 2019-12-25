Ранее суд отменил оправдательный приговор чекисту.

От суда скрылся генерал ФСБ Владимир Подольский, обвиняемый в мошенничестве. Об этом рассказали журналисты издания "Коммерсант". По данным СМИ, во втором Западном окружном военном суде объявлен в розыск экс-командир Центра спецназа. Известно, что после отмены оправдательного приговора для фигуранта расследования его дело вновь поступило на рассмотрение в инстанцию. Бывший чекист не явился на слушание, а о его местонахождении ничего не известно.

Следствие полагает, что находясь на посту директора предприятия "Ведомственная охрана объектов промышленности России" Владимир Подольский вместе со своим коллегой Андреем Польщиковым (полковник) занимались хищением бюджетных средств. Преступления совершались в период с 2012 по 2016 года. Подозреваемые якобы устроили своих родственников и знакомых на фиктивную работу, выплачивая им заработную плату, которую на самом деле делили между собой. Ущерб от действий злоумышленников для государства составил около 30 млн рублей. В СК РФ считают, что Польщиков нанял киллера для убийства следователя, который занимался расследованием их дела.

В октябре 2019 года суд присяжных оправдал Подольского и Польщикова. Этот приговор был отменен, а уголовное дело отправлено на пересмотр.

олпредом Башкирии при президенте России назначен высший офицер ФСБ.

Фото: Piter.tv