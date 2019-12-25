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Расследование дела о педофилии в Ленобласти получило неожиданный поворот
Сегодня, 18:55
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Расследование дела о педофилии в Ленобласти получило неожиданный поворот

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Вместо обвинения по одному уголовному делу были найдены доказательства другим противоправным действиям.

Стало известно о том, что расследование дела о педофилии в Ленобласти получило неожиданный поворот. Подробности происшествия 17 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону и ГУ МВД по городу и области.

Отмечается, что подозреваемого в педофилии 31-летнего жителя Выборгского района отправили под стражу. Изначально в его отношении расследовался факт распространения интимных фотографий своей бывшей сожительницы в Сети. Однако в ходе расследования следователи обнаружили, что фигурант дела в течение нескольких лет насиловал свою юную родственницу.

Мужчина был задержан и отправлен  под стражу до суда. Обвинение ему пока не предъявлено, расследование продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, педофилия, следком
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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