Вместо обвинения по одному уголовному делу были найдены доказательства другим противоправным действиям.

Стало известно о том, что расследование дела о педофилии в Ленобласти получило неожиданный поворот. Подробности происшествия 17 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону и ГУ МВД по городу и области.

Отмечается, что подозреваемого в педофилии 31-летнего жителя Выборгского района отправили под стражу. Изначально в его отношении расследовался факт распространения интимных фотографий своей бывшей сожительницы в Сети. Однако в ходе расследования следователи обнаружили, что фигурант дела в течение нескольких лет насиловал свою юную родственницу.

Мужчина был задержан и отправлен под стражу до суда. Обвинение ему пока не предъявлено, расследование продолжается.

Фото: Piter.tv