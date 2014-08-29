Расширенный скрининг новорожденных будут бесплатно делать в Медико-генетическом центре Петербурга

По результатам обследований центр сможет немедленно приступить к разработке индивидуального подхода к таким детям.

В Медико-генетическом центре в 2023 году будут проводить расширенный скрининг новорожденных, который включает 36 маркеров генетических заболеваний. Ранее проводили скрининг только на 5 маркеров. Об этом 13 декабря пишет пресс-служба Смольного.

По результатам обследований центр сможет немедленно приступить к разработке индивидуального подхода к таким детям. При этом лечение будет бесплатным, в том числе с привлечением фонда "Круг добра".

Расширенный скрининг сможет до появления симптомов определить ряд врожденных заболеваний и заранее начать лечение, что существенно улучшит качество их дальнейшей жизни. При этом процедура будет доступна для всех рожденных в Северной столице, вне зависимости от прописки родителей.

Фото: Piter.tv

