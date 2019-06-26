Минтруда расширило список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Дмитрий Медведев поручил пересмотреть список получателей надбавки 17 апреля.

Правительство расширило перечень работников сельского хозяйства, получающих 25%-ную надбавку к фиксированной части пенсии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

Новая редакция включает в себя ряд профессий растениеводства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в список не входили. пресс-служба Министерства труда

Дмитрий Медведев поручил пересмотреть список получателей надбавки 17 апреля. Теперь в списке есть "рабочие всех наименований", ИП в сфере сельского хозяйства, заведующие складами, лица, занимавшиеся ремонтом и обслуживанием техники, охранники сельскохозяйственных объектов.

С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Максим Топилин, министр труда и соцзащиты

По данным на 17 июня, надбавку получили 922 989 человек. Размер повышения фиксированной выплаты составляет, в среднем, 1,3-1,4 тыс. рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году.

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