Эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году

Через пять лет выплаты должны вырасти на 9,5 %.

Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали рост пенсий к 2024 году. Через пять лет выплаты безработным пенсионерам должны вырасти на 9,5 %. Об этом сообщают "Известия".

Согласно расчетам аналитиков, каждый год пенсия россиян будет повышаться на 1,5 %. Если в 2019 году пенсионеры получают 15 тысяч рублей, то к 2024 году эта цифра возрастет до 20 тысяч. Подобная динамика вписывается в поручение президента РФ Владимира Путина о индексации пенсий на одну тысячу рублей.

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