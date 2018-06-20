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Эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году
Сегодня, 12:44
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Alena_Zinovieva

Эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году

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Через пять лет выплаты должны вырасти на 9,5 %.

Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали рост пенсий к 2024 году. Через пять лет выплаты безработным пенсионерам должны вырасти на 9,5 %. Об этом сообщают "Известия".

Согласно расчетам аналитиков, каждый год пенсия россиян будет повышаться на 1,5 %. Если в 2019 году пенсионеры получают 15 тысяч рублей, то к 2024 году эта цифра возрастет до 20 тысяч. Подобная динамика вписывается в поручение президента РФ Владимира Путина о индексации пенсий на одну тысячу рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: выплаты пенсионерам, индексация пенсий, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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