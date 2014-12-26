Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль

С 1 сентября в силу вступят новые требования к водителям.

В обновленный список болезней, с которыми с первого сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов России. Известно, что современный реестр утвержден федеральным правительством с апреля текущего года. Туда попали ряд ранее не присутствовавших медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортными средствами.

В обновленный перечень условий, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Дополнительно расширенный перечень включает в себя аномалии цветового зрения. Речь идет о частичной цветовой слепоте, искаженном восприятии красного и зеленого цвета.

Фото: Piter.tv