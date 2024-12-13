  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
440 автомобилей такси исключены из реестра в Ленинградской области
Сегодня, 13:21
64
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

440 автомобилей такси исключены из реестра в Ленинградской области

0 0

Региональный реестр легковых такси – это информационная база, в которую вносятся только те автомобили, которые соответствуют всем установленным требованиям для перевозок.

Более 400 автомобилей такси исключены из реестра в Ленинградской области из-за отсутствия полисов ОСАГО. Об этом рассказали в региональной администрации.

Комитет по транспорту Ленинградской области исключил 440 транспортных средств из регионального реестра легковых такси. Причиной стало отсутствие действующих полисов ОСАГО.

Региональный реестр легковых такси – это информационная база, в которую вносятся только те автомобили, которые соответствуют всем установленным требованиям для перевозок. Отсутствие обязательной страховки делает работу такси незаконной и создает риски для пассажиров и участников дорожного движения.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти 

Теги: езда, такси
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии