440 автомобилей такси исключены из реестра в Ленинградской области

Более 400 автомобилей такси исключены из реестра в Ленинградской области из-за отсутствия полисов ОСАГО. Об этом рассказали в региональной администрации.

Комитет по транспорту Ленинградской области исключил 440 транспортных средств из регионального реестра легковых такси. Причиной стало отсутствие действующих полисов ОСАГО.

Региональный реестр легковых такси – это информационная база, в которую вносятся только те автомобили, которые соответствуют всем установленным требованиям для перевозок. Отсутствие обязательной страховки делает работу такси незаконной и создает риски для пассажиров и участников дорожного движения.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти