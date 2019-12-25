В мае изменится расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс"

Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры.

В мае в расписание скоростных поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" внесут изменения. Причиной тому станут работы по модернизации инфраструктуры на перегоне Решетниково-Клин и на станции Поварово-1. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, 16, 17, 23 и 24 мая отменят курсирующие между Петербургом и Москвой поезда № 761, 762, 763 и 764. Также с 13 по 24 мая не будут ходить составы под номером 765 и 766. Другие поезда будут отправляться с небольшим изменением во времени. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.

Ранее мы писали, что момент того, как "Сапсан" сбил человека у "Славянки" попал на видео.

Фото: Piter.TV