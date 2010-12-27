"Зенит" проведет два матча в один день

Стали известны соперники петербургской футбольной команды в конце июня.

"Зенит" сыграет во второй половине июня с клубами из Венгрии и Сербии. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Газпром"-тренировочные сборы пройдут в Австрии с 18 по 29 июня. В рамках этих сборов 21 июня петербургский клуб сыграет с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го - с болгарским "Левски".

Нелегкий день предстоит игрокам 29 июня. В этот день у "Зенита" состоится две игры подряд. Сначала - с венгерским "Гонведом" из Будапешта, а затем - с белградской "Црвеной Звездой".

В новом сезоне первый официальный матч пройдет в Москве 6 июля. Петербургский "Зенит" разыграет Суперкубок России с московским "Локомотивом".

Ранее Piter.TV сообщил о стоимости контракта между "Зенитом" и "Газпромом".

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