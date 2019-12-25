Расписание электричек изменится с 4 по 8 марта в Ленобласти

Так, в пятницу, 4 марта, электрички будут ходить по графику четверга.

В выходные и праздничные дни изменится расписание электричек в Ленинградской области с 4 по 8 марта. Об этом рассказали в Северо-Западной пассажирской компании.

Так, в пятницу, 4 марта, электрички будут ходить по графику четверга. 5 марта - по графику пятницы. Движение пригородных поездов 6 и 7 марта будет проходить по расписанию субботы. В праздничный день 8 марта поезда будут работать по графику воскресенья. Подробнее с изменениями движения можно ознакомиться на сайте компании.

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в период мартовских праздников.

Фото: Piter.tv

