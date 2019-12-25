С 29 октября в Петербурге изменится расписание электричек

Изменения связаны с уменьшением пассажиропотока.

С 29 октября в расписание движения пригородных поездов в Северной столицы внесут изменения. Как уточняет пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК), это связано с уменьшением пассажиропотока.

Так, поезда будут отправляться и прибывать в изменённом режиме на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Новое расписание пассажиры могут отследить на вокзалах и станциях, а также в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички" и на сайте СЗППК.

Ранее мы сообщили о том, что новые ж/д турникеты установили на станции "Удельная".

Фото: АО "СЗППК"