"Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом изменят расписание

Чуть больше месяца скорые поезда будут ходить по другим часам.

Расписание скорых "Ласточек" между Великим Новгородом и Петербургом изменится с 23 сентября, информирует АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Причиной перемен стали запланированные до 27 октября железнодорожные работы. В связи с этим поезд № 7101 отправится из Северной столицы в 08:00 и прибудет в конечный пункт в 10:55; поезд № 7102 выедет из Великого Новгорода в 06:27 и приедет в Питер к 09:45; поезд № 7103 начнет путь из Петербурга в 19:43 и доедет до Великого Новгорода к 23:11; поезд № 7104 из Великого Новгорода отправится в 17:33 и вернется в Петербург в 21:01.

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Фото: Piter.tv